Расходы казахстанцев за год выросли на 15%

Согласно данным Ranking.kz, в третьем квартале 2021 года расходы на душу населения достигли 206,4 тыс. тг — на 15% больше, чем годом ранее.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2020-го расходы составляли 179,5 тыс. тг, плюс 7,3% за год.

Аналитики отмечают, что в региональном разрезе больше всего расходов несут жители Алматы: 278,4 тыс. тг за третий квартал 2021 года — на 9,1% больше, чем годом ранее.

Среди регионов с наибольшими расходами также были отмечены Карагандинская область (269,3 тыс. тг на душу населения, плюс 15,2% за год) и столица (252,4 тыс. тг, плюс 24,1%), – говорится в сообщении.

Также, по анализу экспертов, в годовой динамике наибольший рост расходов ощутили жители Туркестанской области: сразу на 26% за год, до 141,5 тыс. тг.

Наименьший рост расходов был зафиксирован в Атырауской и Мангистауской областях – плюс 5,7% за год в каждом из регионов, до 167,5 тыс. тг и 163,6 тыс. тг, соответственно.

93,3% всех затрат населения заняли потребительские расходы: 192,5 тыс. тг — на 15,5% больше, чем годом ранее.

Из них расходы на продовольственные товары составили 109 тыс. тг, на непродовольственные — 51,3 тыс. тг; на платные услуги — 32,2 тыс. тг.

Расходы на погашение кредитов и долгов составили 9,8 тыс. тг, материальная помощь родственникам и алименты – 3,7 тыс. тг, налоги, платежи и другие выплаты – 395 тг.