В Казахстане расходы на авто сильно выросли

Расходы на содержание автомобиля значительно возросли для 72% казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

По данным аналитиков Olx.kz, спрос на автомобильные запчасти в Казахстане в 2023 году превышает предложение в 6 раз, на мото-запчасти – в 8 раз соответственно.

Проведенный опрос среди казахстанцев показал, что в 2023 году расходы автовладельцев на содержание автомобиля значительно возросли в сравнении с прошлым годом – этот факт отметило более 70% респондентов.

Как отметили аналитики, при этом количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане по состоянию на 1 августа составило 5 015,2 тыс. единиц, из них 87,9% – легковые автомобили, 10% – грузовые и 2,1% – автобусы. За год количество автомобилей выросло на 15%. Из общего количества зарегистрированных легковых автомобилей наибольшую долю – 45% составили легковые автомобили с объемом двигателя от 1500 до 2000 куб. см.

"Самое большое количество легковых автомобилей с объемом двигателя от 1500 до 2000 куб. см. в Алматинской области – 223 тыс. ед., Алматы – 200,7 тыс. ед., Астана – 153,7 тыс. ед., в Карагандинской – 151 тыс. ед. и Восточно-Казахстанской – 137,4 тыс. ед. областях", – говорится в сообщении.

Между тем, по данным опроса, не имеют автомобиля в собственности более 50% жителей страны.

Более половины автовладельцев отмечают, что в месяц тратят на обслуживание автомобиля не более 50 000 тенге с учетом топлива, которое отмечается абсолютным большинством (59%) как основная строка расходов.

"С учетом роста цен на новые запчасти потребитель вынужден массово обращаться на рынок авторазбора. Услуга авторазбора стала одной из самых востребованных услуг в категории автозапчасти", – говорится в сообщении.

Также большинство казахстанцев отметили, что их расходы на содержание автомобиля значительно возросли (72%) в сравнении с прошлым годом, и лишь 2% отметили, что эти расходы уменьшились.

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