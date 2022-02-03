Сенат одобрил кандидатуру нового главы Нацбанка

Дача согласия на назначение президентом главы Нацбанка относится к исключительному ведению Сената.

В соответствии с требованиями ст. 44 Конституции РК глава государства Касым-Жомарт Токаев вносит кандидатуру на назначение председателем Нацбанка Галымжана Пирматова. Под его руководством «Казатомпром» достиг значительных финансовых показателей. Именно под его руководством «Казатомпром» был выведен на народное IPO. Первый заместитель руководителя Администрации президента РК Тимур Сулейменов

Он добавил, что опыт и личные качества Галымжана Пирматова позволят справиться с возложенными на него задачами.

В то же время депутат Даурен Адильбеков предложил, чтобы после того, как новый глава Нацбанка выздоровеет, то придет в Сенат и расскажет о своей программе и о том, как будет выстраивать работу в Нацбанке.

Сулейменов отметил, что из-за распространения штамма «Омикрон» Пирматов заболел коронавирусом, но в будущем он «представит свое видение» депутатам.

Депутаты единогласно поддержали предложенную главой государства кандидатуру Галымжана Пирматова на назначение председателем Нацбанка.

С февраля 2019 года по январь 2022 года председателем Национального Банка РК был Ерболат Досаев.

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Галымжан Пирматов ранее занимал пост председателя правления АО «НАК «Казатомпром».

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