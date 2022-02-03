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10:17 03.02.2022

Овечкин заболел коронавирусом и пропустит Матч звезд НХЛ

Хоккей НХЛ Ковид Фото: Instagram/capitals
Капитан и лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет помочь своему коллективу в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», сообщает Zakon.kz.

Причиной стал положительный тест на COVID-19, передает пресс-служба «Вашингтона». В связи с этим российский форвард также не выйдет на лед в Матче звезд НХЛ, который пройдет 5 февраля.

Перед уходом на карантин коллектив Овечкина на выезде обыграл «Питтсбург Пингвинз» – 4:3 (ОТ). В этой игре россиянин не набрал очков, включая предыдущие три встречи. Хоккеист на данный момент идет на пятой строчке в списке бомбардиров с 58 очками.

В Матче звезд НХЛ Александра Овечкина заменит другой игрок «Вашингтона» – Том Уилсон.

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