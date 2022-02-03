Овечкин заболел коронавирусом и пропустит Матч звезд НХЛ

Причиной стал положительный тест на COVID-19, передает пресс-служба «Вашингтона». В связи с этим российский форвард также не выйдет на лед в Матче звезд НХЛ, который пройдет 5 февраля.

Перед уходом на карантин коллектив Овечкина на выезде обыграл «Питтсбург Пингвинз» – 4:3 (ОТ). В этой игре россиянин не набрал очков, включая предыдущие три встречи. Хоккеист на данный момент идет на пятой строчке в списке бомбардиров с 58 очками.

В Матче звезд НХЛ Александра Овечкина заменит другой игрок «Вашингтона» – Том Уилсон.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +300% к первому пополнению.