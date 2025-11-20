Овечкин забил в третьей игре подряд и довел копилку до 904 голов в НХЛ

20 ноября клуб "Вашингтон Кэпиталз" дома переиграл "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:4, где лидер хозяев льда Александр Овечкин забросил одну из победных шайб, сообщает Zakon.kz.

40-летний хоккеист после небольшой засухи уже отличился в третьем матче подряд и довел свой актив до 16 (7+9) очков после 20 игр нынешнего сезона. А всего на его счету 904 гола за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Помимо капитана, у столичной дружины по дублю оформили Том Уилсон и Райан Леонард, еще по одной шайбе забросили Алексей Протас и Энтони Бовилье.

У "Ойлерз" точные голевые броски на свой счет записали Леон Драйзайтль, Давид Томашек и Дарнелл Нерс (дубль).

Если брать в расчет игры чемпионата и плей-офф, то у Александра Овечкина теперь 981 гол (904+77). В этом рейтинге он пока на втором место среди всех хоккеистов лиги, впереди него лишь Уэйн Гретцки.

У легендарного канадца рекорд составляет 1016 шайб (чемпионат – 894, плей-офф – 122). Россиянину не хватает 35 взятий ворот до абсолютного показателя Гретцки.

Обыграв "Эдмонтон", хоккеисты "Вашингтона" набрали 22 очка и поднялись на 10-е место в Восточной конференции.

А капитан "Кэпиталз" своей седьмой шайбой в этом сезоне уже на подходе к топ-50 лучших бомбардиров текущего чемпионата, занимая там 68-ю позицию.