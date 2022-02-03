10:29 03.02.2022
Структуру Комитета национальной безопасности РК реорганизуют
Фото: пресс-служба КНБ РК
Комитет национальной безопасности начал работу по переформатированию деятельности ведомства, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы комитета, создана специальная рабочая группа по оценке и оптимизации структуры, задач и функций органов КНБ, в том числе Пограничной службы и Службы специального назначения «А».
Отдельно выделены вопросы перестройки деятельности и укрепления подразделений по борьбе с терроризмом, транснациональной оргпреступностью и международным наркобизнесом, а также обеспечению экономической безопасности. Выработаны меры по усилению боеготовности личного состава.Пресс-служба КНБ РК
Кроме того, республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом проводит анализ совместных действий силовых структур и государственных органов в условиях режима АТО с выработкой мер по их совершенствованию.
Результатом этой работы станет реорганизация структуры и подходов к организации оперативно-служебной деятельности органов национальной безопасности.Пресс-служба КНБ РК