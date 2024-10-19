Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев назначил Канатая Далматова заместителем председателя Комитета национальной безопасности

Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 13:50 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил нового заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Им стал Канатай Далматов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ, подписанный президентом, 19 октября 2024 года опубликовали на сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Далматов Канатай Жорабекович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", – говорится в документе.

17 октября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Олжаса Бектенова, который доложил президенту Казахстана отчитался о показателях социально-экономического развития страны по итогам III квартала текущего года.

Читайте также

Астана, озеленение
Аким Астаны рассказал о масштабном озеленении столицы
Астана, ярмарка
Более 735 тонн продукции привезли производители из СКО на ярмарку в Астану
Алматы, акция, озеленение города
Более 10 тысяч деревьев высадили алматинцы во время акции "Жарқын күз"
Андрей Дюсупов
КНБ Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год Назначения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Ученые разгадали феномен, почему в некоторых семьях рождаются только мальчики или девочки
Тенге, деньги, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: могут ли вкладчики обратиться за выплатами, если срок пропущен
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
полицейский умер в аварии
Полицейский из Семея, спасший девочку от преследователя с ножом, погиб в аварии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: