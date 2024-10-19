Токаев назначил Канатая Далматова заместителем председателя Комитета национальной безопасности

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил нового заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Им стал Канатай Далматов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ, подписанный президентом, 19 октября 2024 года опубликовали на сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Далматов Канатай Жорабекович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", – говорится в документе.

17 октября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Олжаса Бектенова, который доложил президенту Казахстана отчитался о показателях социально-экономического развития страны по итогам III квартала текущего года.