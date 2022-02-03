Подготовлены поправки в КОАП по банкротству физлиц

В КОАП вносится новая статья 181-1, устанавливающая ответственность финансового управляющего за нарушение законодательства о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан в размере от 5 до 50 МРП в зависимости от совершенного правонарушения.

В ст. 62 уточняется основание освобождения от административной ответственности за нарушения по вопросам банкротства физлиц в связи с истечением срока давности:

При совершении административного правонарушения в области финансов, реабилитации, банкротства, восстановления платежеспособности и судебного банкротства граждан лицо подлежит привлечению к административной ответственности не позднее трех лет со дня совершения административного правонарушения, но не может быть привлечено к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня обнаружения административного правонарушения.

А поправки в ст.182 предусматривают административную ответственность граждан за преднамеренное банкротство.

Новый закон начнет действовать с 1 января 2023 года.