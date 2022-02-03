Дни рождения по знакам зодиака: как правильно отметить

Если в детстве, как говорится в материале «Пятого канала», большинство обожает этот праздник, то с возрастом отношение у многих меняется.

К примеру, представителям знака Овна лучше не устраивать шумных вечеринок по поводу своего дня рождения.

Им куда больше подойдут семейные посиделки с воспоминаниями из детства, вечер в компании родных или пары самых близких друзей.

Тельцы притягивают к себе деньги, внимание окружающих и веселье. Так что в свой день рождения звезды не советуют им чахнуть дома.

Идеальным вариантом празднования станет шумное застолье, выезд на природу или путешествие — желательно шумной компанией. В этот день можно позволить себе выпить лишнего, танцевать до утра, веселиться и заводить ни к чему не обязывающие романы.

Что касается Близнецов, то они всю жизнь ощущают собственную двойственность. Так что и день рождения им лучше праздновать не один, а как минимум два раза.

Самую важную дату лучше встретить в уединении — взять выходной, устроить себе SPA-день или позволить поспать подольше. Вечером можно встретиться с семьей. А вот веселье с друзьями лучше перенести на конец недели и посвятить ему пару дней.

Представители знака Рака — семейные, тихие люди, которым не нравится встречать дни рождения в компании малознакомых людей.

Им лучше устроить домашнее чаепитие с родными, выбрать любимый с детства торт. А вот пикники и путешествия лучше со своим праздником не совмещать.

Львы всю жизнь проводят в окружении восторженных поклонников и друзей. Им нужно внимание, восхищение и поклонение.

Несмотря на это, в свой день рождения Львам лучше не устраивать бурных возлияний и веселья до утра. Вместо этого отмечать нужно со своими возлюбленными — романтическое свидание как нельзя лучше подойдет в этот день.

Представители знака Девы не любят отмечать свой день рождения. Дело в том, что у скуповатых Дев все траты просчитаны на годы вперед, шумные вечеринки кажутся им бессмысленными и расточительными.

Но звезды рекомендуют не отказываться от празднования и провести этот день с друзьями. Раз в году можно себе это позволить.

Если Весы во многом себя ограничивают или не позволяют себе быть развязными, то в свой день рождения можно забыть обо всех табу.

Можно устроить себе торжество без границ — уйти с работы пораньше, собрать друзей и родных, танцевать до утра. Шумная вечеринка поможет надолго запомнить этот день.

Скорпионам в их день рождения не стоит устраивать вечеринки для посторонних.

Вместо этого следует уделить внимание семье — порадовать и себя, и родителей. Любимая еда и хороший фильм в отличной компании — то, что нужно.

А Стрельцам астрологи советуют забыть об обыденности — ее хватает в их обычной жизни.

Из дня рождения нужно устроить настоящий квест: отправиться в новую страну, рвануть за город или танцевать в клубе до утра. Парк аттракционов и хорошая компания — тоже отличный вариант для празднования.

Козероги устали отмечать дни рождения и не хотят привлекать внимания к своему возрасту. И все же астрологи рекомендуют не превращать дату своего появления на свет в обычный день.

Немного эмоций не помешает — караоке, клуб, новый ресторан или танцы. Не стоит скрывать свои эмоции от друзей — лучше отметить свой праздник вместе с ними.

Водолеям в день рождения не нужно шумных торжеств. А вот немного отдыха не помещает — выходной, короткий отпуск, который можно провести в SPA или в доме отдыха, любимые блюда и бокал вина — вот рецепт идеального праздника.

В день рождения многие Рыбы испытывают меланхолию, грустят, расставаясь с еще одним годом жизни. Именно поэтому нельзя предаваться унынию и плакать в свой праздник.

Это не значит, что нужно звать в дом толпу гостей против воли. Нужно прислушаться к своим желаниям и отметить этот день с друзьями или в уединении. Главное, чтобы это радовало именно их.