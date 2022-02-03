Скриптонит и Баста выпустили совместный клип

Совместный клип Скриптонита и Басты на песню «Молодость» вышел 2 февраля на YouTube-канале Gazgolder.

Клип снят на одноименный трек из альбома Басты «40».

Клип весьма метафоричный: действия разворачиваются в лифте, который явился воплощением жизненного пути. Пассажиры лифта все время меняются. В клипе также присутствуют кадры с алкоголем и девушками в клубах – исполнители, вероятно, таким образом дали отсылку к своим молодым годам.