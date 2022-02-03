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12:38 03.02.2022

Скриптонит и Баста выпустили совместный клип

выпуск клипа Фото: instagram.com/gruppaskryptonite; instagram.com/bastaakanoggano
Известный казахстанский рэп-исполнитель Скриптонит (Адиль Жалелов) и российский музыкант Баста (Василий Вакуленко) сняли клип на песню «Молодость», передает Zakon.kz.

Совместный клип Скриптонита и Басты на песню «Молодость» вышел 2 февраля на YouTube-канале Gazgolder.

Клип снят на одноименный трек из альбома Басты «40».

Клип весьма метафоричный: действия разворачиваются в лифте, который явился воплощением жизненного пути. Пассажиры лифта все время меняются. В клипе также присутствуют кадры с алкоголем и девушками в клубах – исполнители, вероятно, таким образом дали отсылку к своим молодым годам.

Режиссер клипа – Алексей Сатолин, белорусский продюсер и сооснователь кинокомпании Partizan Production, которая сняла клип.

Клип можно посмотреть по ссылке.

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