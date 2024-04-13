Баста выбрал другой псевдоним и выпустил альбом с новой группой

12 апреля вышел дебютный альбом проекта "Рабочий Городок" с участием Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, сообщает Zakon.kz.

Об этом артист поделился на своей странице в Instagram. Так, новая группа Василия Вакуленко "Рабочий городок" – это настоящий аттракцион тяжелой музыки, вдохновленной легендарными рэп-метал группами 2000-х. Среди них: Rage Against The Machine, Dog Eat Dog, Clawfinger.

В поддержку пластинки снято пять клипов, первый из них вышел уже 12 апреля. Это черно-белое видео "Пуля в голове", созданное в Ростове-на-Дону.

Кстати, в новом проекте музыкант выступает под псевдонимом Харитон.

А 9 апреля американская певица Билли Айлиш анонсировала выход своего третьего студийного альбома под названием "Hit Me Hard and Soft".