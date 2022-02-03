Чемпион AusOpen-2022 рассказал о своих ближайших планах

21-кратный победитель турниров из серии Grand Slam и пятая ракетка мира Рафаэль Надаль поделился своими планами о сроках возвращения в ATP-TOUR и рассказал, на каких турнирах увидят его болельщики в ближайшее время.

Nadal: "I would like to hold the record for most GS titles, but I am not obsessed by it. I don't think 21 will be enough, though."



On his next plans: "I intend to play in Indian Wells. Still not sure about Acapulco." February 2, 2022

Мне нужно понаблюдать за состоянием своего тела в ближайшие несколько дней, а затем мы с командой все проанализируем. Изначально в мое расписание входили турниры в Акапулько и Индиан-Уэллсе. Я бы сказал, что поеду в Индиан-Уэллс, если не будет никаких проблем. Что касается Акапулько, то время еще есть. Турнир начнется через три недели, посмотрим. Рафаэль Надаль

Международный турнир категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) пройдет с 21 по 27 февраля. «Мастерс» (ATP-1000) в американском Индиан-Уэллсе начнется 10 марта.

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