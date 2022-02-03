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12:43 03.02.2022

Чемпион AusOpen-2022 рассказал о своих ближайших планах

Теннис Чемпион AusOpen-2022 Фото: Instagram/rafaelnadal
Испанский теннисист Рафаэль Надаль указал примерные сроки своего возвращения на корт после триумфа в Мельбурне, сообщает Zakon.kz.

21-кратный победитель турниров из серии Grand Slam и пятая ракетка мира Рафаэль Надаль поделился своими планами о сроках возвращения в ATP-TOUR и рассказал, на каких турнирах увидят его болельщики в ближайшее время.

Мне нужно понаблюдать за состоянием своего тела в ближайшие несколько дней, а затем мы с командой все проанализируем. Изначально в мое расписание входили турниры в Акапулько и Индиан-Уэллсе. Я бы сказал, что поеду в Индиан-Уэллс, если не будет никаких проблем. Что касается Акапулько, то время еще есть. Турнир начнется через три недели, посмотрим.Рафаэль Надаль

Международный турнир категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) пройдет с 21 по 27 февраля. «Мастерс» (ATP-1000) в американском Индиан-Уэллсе начнется 10 марта.

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