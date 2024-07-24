Рафаэль Надаль рассказал о своей подготовке к Олимпиаде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался по поводу своего выступления на турнире АТР-250 в Бостаде (Швеция), а также рассказал о подготовке к предстоящим Олимпийским играм 2024 года в Париже, сообщает Zakon.kz.

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"Я проводил длинные матчи и не испытывал физических проблем долгое время, это обнадеживает. Однако не могу сказать, что я доволен тем уровнем тенниса, который продемонстрировал. Он был далек от того, что мне удавалось на тренировках. Сейчас моей задачей является найти тот уровень. Олимпиада – это самое важное событие в спорте, поэтому я настроен на неделю плотной подготовки", – приводит слова Надаля Tennis Majors.

Теннисные соревнования на Олимпийских играх в Париже (Франция) пройдут с 27 июля по 4 августа.

Ранее стало известно, что турнир на Олимпиаде в Париже станет последним для Энди Маррейя.