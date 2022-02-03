Создать единую базу мер господдержки МСБ предложил депутат

Обращаясь с депутатским запросом к премьер-министру страны, Адильбеков сообщил, что господдержку предпринимателям оказывают разные администраторы. В результате бизнесменам приходится получать информацию о том, какие программы поддержки государство им предлагает, из множества источников разных операторов. Это, как считает депутат, снижает доступность информации для бизнеса и потому вызывает нарекания со стороны предпринимателей.

Представители МСБ получают информацию о мерах государственной поддержки, об условиях их оказания у различных операторов программ. Таким образом, многоструктурный механизм государственной поддержки бизнеса вызывает нарекания со стороны предпринимателей. В целях повышения эффективности государственных мер поддержки субъектов предпринимательства предлагаем правительству рассмотреть возможность оптимизации путем сокращения и объединения количества операторов мер государственной поддержки. Депутат Сената Парламента РК Даурен Адильбеков

Сенатор считает нужным создать единый информационный портал господдержки МСБ, где будет собрана вся необходимая для предпринимателей информация.

Также он отметил, что некоторые программы господдержки дублируют друг друга. В связи с этим правительству следует провести анализ и выявить наиболее эффективные меры поддержки бизнеса.