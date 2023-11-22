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Законодательство РК

Депутат предложил ввести единый часовой пояс в Казахстане

Казахстан часовые пояса депутат предложение Фото: freepik
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Еркин Абиль предложил отказаться от лишних часовых поясов в Казахстане и ввести один для всей страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В настоящее время по часовым поясам при Комитете технического регулирования и метрологии МТИ создана Межведомственная комиссии. Консенсус среди научных учреждений Казахстана, включая учреждения Министерства здравоохранения, по этому вопросу есть, однако работа комиссии неоправданно затянулась. 

"Предлагаем в кратчайшие сроки завершить работу Межведомственной комиссии, выработать рекомендации и принять решение по введению единого часового пояса UTC+5". Еркин Абиль

Он напомнил, что начиная с 2019 года, жители Костанайской области неоднократно обращались как к депутатам Парламента, так и к правительству с просьбой решить проблему несоответствия официального часового пояса и природного времени. Разница между ними сегодня составляет почти 2 часа. Более 95% территории Костанайской области находится в географическом часовом поясе UTC+4, а административно Костанайская область находится в часовом поясе UTC+6. 

"Вместе с тем, специалисты утверждают, что применение опережающего времени способствует и является одним из факторов обострения целого ряда социально опасных заболевании. В первую очередь, следует отметить десинхроноз, выражающийся в накоплении усталости, снижении умственной и физической работоспособности, нарушении сна, расстройстве пищеварения, вызывающее целый ряд заболеваний сердечно-сосудистой, репродуктивной и эндокринной систем". Еркин Абиль

В качестве аргументов парламентарий привел Барселонскую декларацию о политике времени, принятой в октябре 2022 года и уже подписанной рядом влиятельных международных организаций, которая констатирует, что для здоровья, экономики и безопасности человека лучше всего использовать постоянные часовые пояса, максимально приближенные к солнечному времени. 

Депутат подчеркнул, что эти выводы базируются на достаточном количестве верифицируемых научных исследований, проведенных в разных странах. 

При этом проблема существует не только в Костанайской области, но и по всей территории Казахстана. 

"Астрофизический институт имени В.Г. Фесенкова предложил применить ко всей территории Казахстана время часового пояса UTC+5. В этом случае территория Казахстана будет находиться в одном укрупненном часовом поясе. Экономическая выгода состоит в улучшение координации всех государственных служб, транспортных и других коммуникаций". Еркин Абиль

Если в настоящее время в 13 административных единицах отклонение от местного солнечного времени составляет более 1 часа (в 3 – более полутора часов), и лишь в одном (ВКО) – не более 30 минут, после введения единого часового пояса UTC+5 останется лишь 4 административные единицы с отклонением более 1 часа, а количество регионов с приемлемым отклонением (менее 30 минут) составит 13.

К слову, в социальных сетях казахстанцы ранее активно рассылали информацию о якобы смене часовых поясов в нескольких регионах страны. В Министерстве экологии и природных ресурсов давали по этому поводу разъяснения.

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