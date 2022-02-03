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12:50 03.02.2022

Назван суперпродукт для поддержания здоровья

здоровье, поддержание, суперпродукт Фото: pixabay
Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвали жирный творог настоящим суперпродуктом для поддержания здоровья, передает Zakon.kz.

Как они рассказали в эфире телеканала «Россия 1», в жирном твороге содержится целый ряд уникальных аминокислот, которые положительно влияют на состояние организма. В частности, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В молочном жире в небольшом количестве присутствует пентадециловая кислота. Она редко где есть. Чем больше в крови этой кислоты, тем меньше индекс массы тела и больше содержание хорошего холестерина.Михаил Гинзбург

Также в молочных продуктах содержится метионин – аминокислота, которая регулирует жировой обмен и улучшает регенерацию стенок сосудов.

Вместе с тем в жирном твороге содержится больше витаминов, в том числе А и D, который отвечает за усвоение кальция.

Как отмечается, жирный творог нельзя сочетать с сахаром и крахмалом, потому что вместе они вызывают развитие воспалительных процессов и атеросклероза в организме. Специалисты отметили, что это необходимо учитывать при покупке творожных десертов.

По словам врачей, увлекаться жирным творогом не следует, желательно употреблять продукт с содержанием жира от 5% до 18% и не больше 150-200 граммов в день.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решений посоветуйтесь со специалистом.

Динара Халдарова
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