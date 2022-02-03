Назван суперпродукт для поддержания здоровья

Как они рассказали в эфире телеканала «Россия 1», в жирном твороге содержится целый ряд уникальных аминокислот, которые положительно влияют на состояние организма. В частности, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В молочном жире в небольшом количестве присутствует пентадециловая кислота. Она редко где есть. Чем больше в крови этой кислоты, тем меньше индекс массы тела и больше содержание хорошего холестерина. Михаил Гинзбург

Также в молочных продуктах содержится метионин – аминокислота, которая регулирует жировой обмен и улучшает регенерацию стенок сосудов.

Вместе с тем в жирном твороге содержится больше витаминов, в том числе А и D, который отвечает за усвоение кальция.

Как отмечается, жирный творог нельзя сочетать с сахаром и крахмалом, потому что вместе они вызывают развитие воспалительных процессов и атеросклероза в организме. Специалисты отметили, что это необходимо учитывать при покупке творожных десертов.

По словам врачей, увлекаться жирным творогом не следует, желательно употреблять продукт с содержанием жира от 5% до 18% и не больше 150-200 граммов в день.