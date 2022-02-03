В этом году внедряются новые элементы для обеспечения безопасности с одной стороны, транспарентности и справедливости тестирования – с другой. Одно из нововведений – это установка дополнительной камеры. Если до этого была одна камера, то сейчас будет установлена вторая, которая будет как раз заниматься идентификацией личности. Это делается для того, чтобы у нас была уверенность, что начал, закончил и в течение всего периода тестирования сидел за компьютером только один человек. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов

Кроме того, на совещании министр поручил в течение недели в два раза снизить цены на пробные тестирования. В ведомстве уточнили, что сейчас их стоимость составляет 2917 тенге.

Напомним, сроки январского ЕНТ ранее были перенесены из-за режима ЧП. Оно стартовало 25 января по всему Казахстану. Всего для участия было подано около 104 тысяч заявлений.