Предпринимателей, пострадавших от беспорядков, освободили от арендной платы за госимущество

Так, арендная плата за имущественный наем (аренду) объекта недвижимости не начисляется:

в период с 5 января по 30 июня 2022 года для физических и негосударственных юридических лиц, пострадавших от массовых беспорядков.

Как следует из поправки, освобождение от арендной платы за имущественный наем (аренду) объекта недвижимости осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к основному договору.

Приказ вводится в действие со 2 февраля 2022 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 5 января 2022 года.