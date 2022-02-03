13:17 03.02.2022
Предпринимателей, пострадавших от беспорядков, освободили от арендной платы за госимущество
Фото: Zakon.kz
Министр национальной экономики приказом от 31 января 2022 года внес изменения в Правила передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду), сообщает Zakon.kz.
Так, арендная плата за имущественный наем (аренду) объекта недвижимости не начисляется:
в период с 5 января по 30 июня 2022 года для физических и негосударственных юридических лиц, пострадавших от массовых беспорядков.
Как следует из поправки, освобождение от арендной платы за имущественный наем (аренду) объекта недвижимости осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к основному договору.
Приказ вводится в действие со 2 февраля 2022 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 5 января 2022 года.