Передача госимущества в аренду: внесены изменения

Приказом и.о. министра национальной экономики от 19 января 2026 года внесены изменения в Правила передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду), сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что республиканское имущество в имущественный наем (аренду) передается уполномоченным органом по государственному имуществу (наймодатель (арендодатель) республиканского имущества), за исключением физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений государственных организаций среднего образования.

Коммунальное имущество в имущественный наем (аренду) передается местным исполнительным органом или по согласованию с собранием местного сообщества аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (наймодатель (арендодатель) коммунального имущества), за исключением физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений государственных организаций среднего образования.

Согласно подпункту 1 пункта 1-3 статьи 35 Закона РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа предоставляют переданное в управление районное коммунальное имущество в имущественный наем (аренду) физическим лицам и негосударственным юридическим лицам без права последующего выкупа.

А маслихаты районов (городов областного значения) согласовывают ставки арендной платы за имущественный наем (аренду) коммунального имущества.

Приказ вводится в действие с 7 февраля 2026 года.