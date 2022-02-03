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13:48 03.02.2022

«Штраф за долгожительство»: казахстанцы обсуждают старый фейк

фейк Фото: pixabay
Пользователи Казнета рассылают сообщения о том, что пенсионеров, превысивших «сроки», будут привлекать к ответственности, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Stopfake.kz, эта рассылка распространялась еще в 2021 году на просторах Рунета.

В нем говорилось о России. К Казахстану оно отношения не имело. Впрочем, и в России о привлечении долгожителей к ответственности речи не идет, – говорится в сообщении.

По данным издания, источником новости является российское информационное агентство «Панорама».

Это сатирический портал, публикующий реальные новости лишь раз в год – 1 апреля. В остальное время все их публикации являются выдуманными.

Доверять сообщению о том, что пенсионеров, превысивших «сроки дожития», будут привлекать к ответственности, не нужно, – заявили эксперты.

Анастасия Московчук
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