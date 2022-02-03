«Город аристонов» – сенатор призвал правительство ускорить строительство ТЭЦ в Кокшетау

Не секрет, что из-за отсутствия центрального горячего водоснабжения Кокшетау прославился как «город аристонов». Теплоснабжение объекта осуществляется морально и физически устаревшими котельными. Только за последние три года на поддержание котельных установок в рабочем состоянии из областного бюджета было выделено более 3 млрд тенге. Депутат Сената Парламента РК Нурлан Бекенов

Сенатор отметил, что город активно развивается, ведется интенсивное жилищное строительство, появляются новые кварталы. Но дефицит тепловой энергии неминуемо приведет к остановке жилищного строительства и срыву утвержденных планов по его вводу. Кроме того, с каждым годом увеличивается риск возникновения аварий и внештатных ситуаций в отопительный сезон.

Еще один негативный факт – это стоимость электроэнергии. Электричество поступает в город из энергопроизводящих станций других областей. По сетям десятки посредников образуют один из самых высоких тарифов на электроэнергию в стране – более 30 тенге за кВт/ч. Депутат Сената Нурлан Бекенов

По его словам, в 2014 году проект строительства ТЭЦ был включен правительством в концепцию развития топливно-энергетического комплекса Казахстана до 2030 года. Вместе с тем из-за ограниченности средств в республиканском бюджете и профицита электроэнергии в стране на тот период Министерством энергетики было рекомендовано осуществить реализацию данного проекта на местном уровне за счет частных инвестиций.

В свою очередь акиматом Акмолинской области за период с 2014 по 2020 год были предприняты неоднократные попытки строительства ТЭЦ вплоть до проведения конкурса в рамках ГЧП. Однако из-за дороговизны и масштабности проекта инвесторы, проявляющие интерес к участию в его реализации, отказывались на стадии переговоров, мотивируя это отсутствием гарантии и мер господдержки.