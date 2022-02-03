14:06 03.02.2022
Сборная Камеруна перевела 85 тысяч долларов жертвам давки на Кубке Африки
Фото: twitter/FilGoal
Президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это′ О пригласил семьи жертв давки на тренировку сборной, сообщает Zakon.kz.
Напомним, что на Кубке африканских наций перед матчем команд Камеруна и Коморских островов случилась давка, в результате которой погибли 8 человек и еще 50 получили ранения.
Игроки сборной Камеруна, которые ведут подготовку к полуфинальному матчу Кубка Африки против Египта, встретились с семьями погибших и выразили соболезнования.
Футболисты также перевели семьям жертв свои бонусы за выход в плей-офф Кубка Африки в размере 85 тыс. долларов.
Полуфинал Кубка африканских наций между Камеруном и Египтом состоится 4 февраля в 01:00 (по времени Нур-Султана).
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