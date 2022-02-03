Сборная Камеруна перевела 85 тысяч долларов жертвам давки на Кубке Африки

Напомним, что на Кубке африканских наций перед матчем команд Камеруна и Коморских островов случилась давка, в результате которой погибли 8 человек и еще 50 получили ранения.

Игроки сборной Камеруна, которые ведут подготовку к полуфинальному матчу Кубка Африки против Египта, встретились с семьями погибших и выразили соболезнования.

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Футболисты также перевели семьям жертв свои бонусы за выход в плей-офф Кубка Африки в размере 85 тыс. долларов.

Полуфинал Кубка африканских наций между Камеруном и Египтом состоится 4 февраля в 01:00 (по времени Нур-Султана).

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