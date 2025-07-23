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Спорт

Знаменитого камерунского футболиста подозревают в краже 600 тысяч долларов

Футбол Кража 600 000, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 16:35 Фото: Instagram/samueletoo
Известного в прошлом нападающего многих известных клубов, а ныне президента Федерации футбола Камеруна Самуэля Это'О обвиняют в краже 600 000 долларов у своей организации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Actu Cameroun, легендарного камерунца подозревают в отмывании финансовых средств на сумму 600 000 долларов.

Данную сумму премиальных должны были выплатить игрокам сборной Камеруна за товарищеский матч с Мексикой, который состоялся 10 июня 2023 года в Сан-Диего (США).

Однако футболисты не получили обещанных денег.

Футбол Кража 600 000 , фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 16:35

Фото: Instagram/samueletoo

Жалоба на Это'О, который руководит местной федерацией футбола с 2021 года, подана в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США.

За последнее время экс-игрок "Реала", "Барселоны" и "Интера" был в центре внимания ряда скандальных историй.

Одна из них произошла в сентябре 2024 года, когда FIFA запретила Это'О посещать матчи мужских и женских сборных Камеруна в связи с его агрессивным поведением.

А на ЧМ-2022 в Катаре он применил силу по отношению к одному из фанатов.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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