16:12 03.02.2022
28 видов спорта гарантировали себе место на Олимпийских играх-2028
Фото: olympics.com
На 139-й сессии МОК не было принято решения по включению бокса, тяжелой атлетики, современного пятиборья и футбола в программу летней Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. Вопрос отложили на следующую сессию, сообщает Zakon.kz.
3 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) на своей сессии в Пекине обозначил 28 видов спорта, которые вошли в предварительную программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, передает пресс-служба МОК.
В число данных видов спорта включены скейтбординг, серфинг и скалолазание, которые были впервые опробованы на Олимпиаде в Токио. Вопрос включения бокса, тяжелой атлетики, современного пятиборья и футбола оставили на поздний срок. Ожидается, что решение будет принято на сессии МОК в 2023 году.
Летняя Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе с 21 июля по 6 августа.
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