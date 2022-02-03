28 видов спорта гарантировали себе место на Олимпийских играх-2028

3 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) на своей сессии в Пекине обозначил 28 видов спорта, которые вошли в предварительную программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, передает пресс-служба МОК.

В число данных видов спорта включены скейтбординг, серфинг и скалолазание, которые были впервые опробованы на Олимпиаде в Токио. Вопрос включения бокса, тяжелой атлетики, современного пятиборья и футбола оставили на поздний срок. Ожидается, что решение будет принято на сессии МОК в 2023 году.

Летняя Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе с 21 июля по 6 августа.

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