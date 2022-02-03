Бесплатная медицинская помощь: на что можно рассчитывать без страховки

Ранее медстраховка была добровольной, с 2020 года стала обязательной. При этом более 11 млн казахстанцев на сегодня относятся к льготной категории – за них платит государство.

Новость по теме Кто и как будет платить взносы ОСМС в 2022 году

ГОБМП

В гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), на который могут рассчитывать незастрахованные граждане, входят услуги скорой помощи («103»). К вам также могут отправить медицинскую авиацию в определенных случаях. Доступны и услуги первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в поликлинике.

Незастрахованному, но приписанному к медучреждению человеку положены бесплатные услуги:

диагностика и лечение наиболее распространенных заболеваний;

профилактический осмотр, если вы в целевой группе населения;

вакцинация;

охрана вашего репродуктивного здоровья;

наблюдение, если вы беременны или родильница в послеродовом периоде;

санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний.

В ГОБМП также входит обеспечение больного препаратами крови и ее компонентами, патологоанатомическая диагностика при оказании специализированной медицинской помощи в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, а также подготовка посмертного донора.

Кроме того, казахстанцев могут направить на лечение за рубеж или привлечь иностранных специалистов, а также обеспечить лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами.

Паллиативная медпомощь

Это помощь, при которой использует методы и достижения современной медицинской науки для проведения лечебных процедур и манипуляций, призванных облегчить состояние больного. Доступно тем пациентам, к которым уже исчерпаны возможности радикального лечения.

Врачи бесплатно должны предотвратить и облегчить страдания за счет раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли. Также оказать психосоциальную поддержку.

Паллиативными называют и тех больных, которые имеют неизлечимое, прогрессирующее заболевание, ведущее к сокращению продолжительности жизни. Неизлечимого пациента могут обеспечить сестринским уходом, а также обучить членов семьи и ухаживающих лиц основам заботы.

Специализированная медпомощь в амбулаторных условиях

В поликлинике при возникновении срочных ситуаций или если вы состоите на диспансерном учете по определенным заболеваниям и состояниям, вам могут провести:

профилактику и диагностику ВИЧ-инфекции и туберкулеза;

оказать помощь при травмах, отравлениях или других неотложных состояниях, в том числе услуги мобильной бригады при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них для всех лиц, независимо от статуса застрахованности;

диагностику и лечение при социально значимых или хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению (туберкулез, ВИЧ и др).

Специализированная медпомощь в стационарозамещающих условиях

В пакет этих услуг, к примеру, входит лечение пациентов от коронавируса на дому, так как болезнь может вызвать ухудшение эпидситуации в стране, если не мониторить состояние человека. Помощь на дому окажут и при лечении хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению.

Стационарные условия

Это лечение в больнице, которое оказывается лицам:

находившимся в контакте с больным инфекционным или паразитарным заболеванием, а также бактерионосителем, вирусоносителем, и лиц с подозрением на инфекционное или паразитарное заболевание, представляющее опасность для окружающих;

в плановом порядке через направление от участкового терапевта.

Медицинская реабилитация

Бесплатно эту услугу можно получить:

при лечении основного заболевания – это одна или несколько нозологических форм болезней, которые сами или через обусловленные ими осложнения могут привести больного к смерти;

для больных туберкулезом.

Во всех перечисленных случаях незастрахованные граждане могут рассчитывать на необходимую помощь, которая им будет оказана в рамках ГОБМП. Но это помощь при экстренных и неотложных состояниях, а также контроль над важными для общества заболеваниями. Директор филиала ФСМС по Алматы Тлеухан Абилдаев

Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в РК, лица, ищущие убежище, имеют право на получение ГОБМП лишь при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.

Кстати, вы не сможете открыть больничный лист без медицинской страховки – это будет означать, что вы работаете, а значит, должны быть застрахованы работодателем.