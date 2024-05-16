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Кто может получать бесплатные лекарства в Казахстане

Кто может получать бесплатные лекарства, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 10:02 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Казахстанцы при наличии определенных заболеваний могут рассчитывать на лекарства и медицинские изделия на амбулаторном уровне за счет средств гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного социального медстрахования (ОСМС), сообщает Zakon.kz.

В Фонде социального медицинского страхования по Жетысуской области 16 мая рассказали, что на сегодняшний день в поликлиниках пациенты, состоящие на учете с хроническими заболеваниями в системе ОСМС, обеспечиваются 261 наименованием лекарственных средств и медицинских изделий по 68 нозологиям, а также в рамках ГОБМП – 386 наименованиями лекарственных средств и медицинских изделий по 52 нозологиям.

"В рамках ОСМС, то есть имея статус "застрахован", амбулаторное лекарственное обеспечение получают пациенты, состоящие на динамическом наблюдении, с отдельными установленными заболеваниями и состояниями. Например, женщины фертильного возраста, имеющие железодефицитную анемию, могут получать препараты железа, пациенты с диагнозом "атеросклероз" получают антикоагулянты, то есть пациенты, состоящие на динамическом наблюдении, должны обеспечиваться препаратами для лечения имеющихся у них заболеваний", – объяснили в организации.

Кроме того, с 1 января текущего года амбулаторное лекарственное обеспечение по заболеваниям артериальная гипертензия и аритмии осуществляется в рамках ОСМС. То есть для получения лекарств по данным заболеваниям необходимо иметь статус застрахованности.

"Также вне зависимости от статуса в системе ОСМС бесплатными лекарствами обеспечиваются пациенты с отдельными состояниями, состоящие на динамическом наблюдении, например, имеющие психические и поведенческие расстройства, пациенты после пересадки органов и тканей, страдающие сахарным диабетом, астмой, легочной гипертензией, ишемическим заболеванием сердца и другое", – отметили в филиале фонда.

Для получения бесплатных лекарств нужно обратиться к своему участковому врачу за рецептом. А затем можно получить лекарство в аптеке при поликлинике с рецептом, предъявив документ, удостоверяющий личность.

С перечнем лекарств можно ознакомиться в приказе МЗ РК №75.

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