Потерянная половина – вырванные из контекста фразы

Эти фразы знакомы всем, их используют в повседневной жизни. Однако не все знают, как звучат оригинальные фразы, а не та их часть, что вырвана из контекста.

«О мертвых либо хорошо, либо ничего». Оригинальная версия этой фразы звучит так: «О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». Это изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты.

2. «Любви все возрасты покорны». Цитата из произведения Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Эту фразу зачастую используют пары, у которых значительная разница в возрасте, ссылаясь на мудрость поэта. Однако оригинальная версия такова:

«Любви все возрасты покорны;

Но юным, девственным сердцам

Ее порывы благотворны,

Как бури вешние полям».

3. «Век живи — век учись». Фраза, очень часто используемая учителями, профессорами и, конечно же, родителями. Некоторые даже приписывали эти слова Ленину, но автором изречения является древнегреческий философ Сенека. «Век живи — век учись тому, как следует жить», — говорил он.

4. «Цель оправдывает средства». Ее любят использовать, дабы оправдать свои поступки. На деле же фраза имеет иное значение: «Если цель – спасение души, то цель оправдывает средства». Автором является основатель ордена иезуитов Игнатий де Лойола.

5. «Истина в вине». Это знаменитое изречение Плиния Старшего. На латыни оно звучит так: In vino veritas, in aqua sanitas. Перевод – «Истина в вине, а здоровье в воде».

6. «Делу — время, потехе — час». Эта старая поговорка появилась еще в то время, когда «время» и «час» были синонимами. То есть, буквально означала, что всему свое время: «Делу – время, потехе – время».

7. «Пуля – дура, штык – молодец». Эта фраза принадлежит Суворову и в оригинале звучит так: «Береги пулю на три дня, и иногда и на целую кампанию, как негде взять. Стреляй редко да метко; штыком коли крепко. Пуля обмишулится, штык не обмишулится: пуля — дура, штык — молодец».

8. «Ложь во спасение». Эта фраза в искаженной версии передалась из уст в уста. При этом люди думают, что лгать разрешает сама Библия. Однако в старославянском тексте Библии сказано: «Ложь конь во спасение, во множестве же силы своея не спасется». Русский перевод этого стиха: «Ненадежен конь во спасение, не избавит великою силою своею». То есть, если кто-то надеется, что конь спасет его во время сражения, то обманется, так и ложь не станет конем спасающим.