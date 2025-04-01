Диетолог предупредила об опасных родительских фразах, ведущих к РПП у детей
Об этом в интервью порталу UfaTime.ru рассказала российский терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Мамина.
По ее словам, значительная часть пищевых привычек формируется в детстве и переносится во взрослую жизнь. И фразы, которые кажутся безобидными, могут закрепить у ребенка нездоровое отношение к еде.
Среди распространенных и потенциально вредных выражений специалистка выделила:
- "Пока не доешь — из-за стола не выйдешь";
- "Не оставляй всю силу на тарелке";
- "Бабушка старалась, не расстраивай ее";
- "А дети в Африке голодают".
Также, по мнению Маминой, не стоит делать из сладкого награду или "запретный плод". Убеждение в том, что сладкое нужно заслужить, может привести к перееданиям в будущем.
Такие установки формируют фразы вроде:
- "Если не доешь суп — сладкого не будет";
- "Будешь плохо себя вести — останешься без конфет".
Диетолог также подчеркнула, что недопустимо связывать еду с утешением или поощрением, например:
- "Не плачь, съешь конфетку";
- "За пятерку — поход в "Макдоналдс";
- "Будешь хорошим — получишь шоколадку".
Подобные высказывания, как подчеркнула Мамина, могут закрепить нездоровую связь между едой и эмоциями, что в дальнейшем повлияет на пищевое поведение ребенка.
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