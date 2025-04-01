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Диетолог предупредила об опасных родительских фразах, ведущих к РПП у детей

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 01:01 Фото: pexels
Некоторые привычные фразы, которые родители и другие взрослые часто произносят в адрес детей за столом, могут стать причиной расстройств пищевого поведения (РПП) в будущем, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью порталу UfaTime.ru рассказала российский терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Мамина.

По ее словам, значительная часть пищевых привычек формируется в детстве и переносится во взрослую жизнь. И фразы, которые кажутся безобидными, могут закрепить у ребенка нездоровое отношение к еде.

Среди распространенных и потенциально вредных выражений специалистка выделила:

  • "Пока не доешь — из-за стола не выйдешь";
  • "Не оставляй всю силу на тарелке";
  • "Бабушка старалась, не расстраивай ее";
  • "А дети в Африке голодают".

Также, по мнению Маминой, не стоит делать из сладкого награду или "запретный плод". Убеждение в том, что сладкое нужно заслужить, может привести к перееданиям в будущем.

Такие установки формируют фразы вроде:

  • "Если не доешь суп — сладкого не будет";
  • "Будешь плохо себя вести — останешься без конфет".

Диетолог также подчеркнула, что недопустимо связывать еду с утешением или поощрением, например:

  • "Не плачь, съешь конфетку";
  • "За пятерку — поход в "Макдоналдс";
  • "Будешь хорошим — получишь шоколадку".

Подобные высказывания, как подчеркнула Мамина, могут закрепить нездоровую связь между едой и эмоциями, что в дальнейшем повлияет на пищевое поведение ребенка.

Ранее диетолог развеяла миф о вреде растворимого кофе. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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