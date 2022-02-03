19:28 03.02.2022
Нарколабораторию ликвидировали в Уральске
Фото: Zakon.kz
28 января в Уральске Комитетом национальной безопасности задержаны организаторы нарколаборатории по культивированию марихуаны методом гидропоники, передает Zakon.kz.
В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что в одном из частных домов города двое граждан незаконно выращивали и хранили наркотические средства каннабисной группы.
Из незаконного оборота изъято 17 кг марихуаны, более 100 кустов конопли и лабораторное оборудование, а также обрезанное гладкоствольное ружье и травматический пистолет. Пресс-служба КНБ РК
Фото: КНБ РК
Материал досудебного расследования зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 297 УК РК.
Судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей».
Фото: КНБ РК