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Законодательство РК
19:28 03.02.2022

Нарколабораторию ликвидировали в Уральске

нарколаборатория Фото: Zakon.kz
28 января в Уральске Комитетом национальной безопасности задержаны организаторы нарколаборатории по культивированию марихуаны методом гидропоники, передает Zakon.kz.

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что в одном из частных домов города двое граждан незаконно выращивали и хранили наркотические средства каннабисной группы.

Из незаконного оборота изъято 17 кг марихуаны, более 100 кустов конопли и лабораторное оборудование, а также обрезанное гладкоствольное ружье и травматический пистолет. Пресс-служба КНБ РК

оружие

Фото: КНБ РК

Материал досудебного расследования зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 297 УК РК.

Судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей».

нарколаборатория

Фото: КНБ РК

Анастасия Стативкина
КНБ Западно-Казахстанская область Уральск
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