Нарколабораторию ликвидировали в Уральске

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что в одном из частных домов города двое граждан незаконно выращивали и хранили наркотические средства каннабисной группы.

Из незаконного оборота изъято 17 кг марихуаны, более 100 кустов конопли и лабораторное оборудование, а также обрезанное гладкоствольное ружье и травматический пистолет. Пресс-служба КНБ РК

Фото: КНБ РК

Материал досудебного расследования зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 297 УК РК.

Судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей».