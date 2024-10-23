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Законодательство РК

КНБ ликвидировал очередную нарколабораторию

ликвидация нарколаборатории, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 13:37 Фото: gov.kz
Комитет национальной безопасности сегодня, 23 октября 2024 года, заявил о ликвидации нарколаборатории в Шымкенте. В момент изготовления очередной партии синтетических наркотиков задержаны двое казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В Комитете подчеркнули, что двое граждан с санкции суда взяты под стражу.

"Изъято порядка 10 кг готового и 60 литров жидкого психотропного вещества "a-PVP" и 240 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков".Пресс-служба КНБ РК
ликвидация нарколаборатории, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 13:37

Фото: gov.kz

Также отмечено, что проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

О ликвидации предыдущей нарколаборатории сообщалось 19 октября. Тогда это произошло в Акмолинской области.

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