Кайрат Актанов назначен первым заместителем Главнокомандующего Нацгвардией

Личному составу Главного командования Национальной гвардии Кайрата Актанова представил министр внутренних дел генерал-лейтенант полиции Ерлан Тургумбаев.

Президент страны ставит большие задачи перед органами внутренних дел и Национальной гвардией. Январские события показали, что от нас в первую очередь требуется оперативность действий, четкость взаимодействия между министерствами внутренних дел и обороны. Уверен, что генерал-майор Актанов приложит все усилия для выполнения задач по охране общественного порядка и борьбе с преступностью. Глава МВД Ерлан Тургумбаев

Кайрат Актанов родился 1 марта 1972 года в Северо-Казахстанской области. Окончил Военный институт Пограничных войск Республики Казахстан, Национальный университет обороны ВС РК, Военную академию Генерального штаба Российской Федерации.

Прошел служебный путь от командира взвода до командира полка, соединения Внутренних войск МВД. В разные годы командовал региональными командованиями «Батыс», «Оңтүстік» и «Шығыс», являлся советником Главнокомандующего и первым заместителем начальника Главного штаба Национальной гвардии. Награжден 12 медалями Республики Казахстан, является Почетным работником МВД.

В рамках встречи с гвардейцами министр обратил внимание на профессиональную подготовку личного состава, а также специалистов с учетом особенностей и специфики задач Национальной гвардии в условиях новых вызовов и угроз общественной безопасности страны.

В связи с чем глава ведомства поздравил военнослужащих с присвоением статуса Академии Военному институту Национальной гвардии Республики Казахстан постановлением правительства от 2 февраля 2022 года.

Данное преобразование позволит обеспечить эффективную подготовку военных научно-педагогических кадров, квалифицированных специалистов оперативно-тактического уровня по всем направлениям, проведение научных исследований в области общественной безопасности, переподготовку офицеров и сотрудников органов внутренних дел, других силовых структур. Глава МВД Ерлан Тургумбаев