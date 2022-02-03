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Законодательство РК
12:16 03.02.2022

Назначен командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил

Касым-Жомарт Токаев назначил командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил. Им стал Болат Журабаев, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение опубликовано на Акорде.

Распоряжением главы государства Журабаев Болат Жархумбаевич назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан, - говорится в сообщении.

Также распоряжением главы государства Жоламанов Аскар Ахметович освобожден от должности командующего Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Анастасия Московчук
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