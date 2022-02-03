Назначен командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил

Соответствующее распоряжение опубликовано на Акорде.

Распоряжением главы государства Журабаев Болат Жархумбаевич назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан, - говорится в сообщении.

Также распоряжением главы государства Жоламанов Аскар Ахметович освобожден от должности командующего Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан.