Акции Meta обвалились на 26% после отчета о сокращении аудитории Facebook

Накануне Meta опубликовала первый после ребрендинга финансовый отчет, который не оправдал ожиданий аналитиков.

Так, на открытии биржи в США акции компании торговались на уровне 239 долларов. Падение за день составило 84 доллара.

А подразделение Reality Labs, которое инвестирует в метавселенную и виртуальную реальность, показало убыток более 3 млрд долларов.

Выручка в I квартале, согласно прогнозу Meta, будет расти медленнее из-за инфляции, сбоев в цепочках поставок у рекламодателей, а также новой политики конфиденциальности Apple.

Неутешительным оказался прирост аудитории: в декабре 2021 года число активных пользователей увеличилось лишь на 4% — до 2,9 млрд человек. Meta объяснила это высокой конкуренцией, в том числе со стороны видеоплатформ с короткими роликами вроде TikTok.