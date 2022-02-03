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21:24 03.02.2022

Акции Meta обвалились на 26% после отчета о сокращении аудитории Facebook

Акции падение 26% Фото: Twitter/Meta
Акции Meta Platforms продолжили падение после обвала накануне, когда был опубликован квартальный отчет. На открытии торгов в США стоимость акций Meta снизилась до 238 долларов, что на 26% ниже, чем до публикации отчета, сообщает Zakon.kz.

Накануне Meta опубликовала первый после ребрендинга финансовый отчет, который не оправдал ожиданий аналитиков.

Так, на открытии биржи в США акции компании торговались на уровне 239 долларов. Падение за день составило 84 доллара.

А подразделение Reality Labs, которое инвестирует в метавселенную и виртуальную реальность, показало убыток более 3 млрд долларов.

Выручка в I квартале, согласно прогнозу Meta, будет расти медленнее из-за инфляции, сбоев в цепочках поставок у рекламодателей, а также новой политики конфиденциальности Apple.

Неутешительным оказался прирост аудитории: в декабре 2021 года число активных пользователей увеличилось лишь на 4% — до 2,9 млрд человек. Meta объяснила это высокой конкуренцией, в том числе со стороны видеоплатформ с короткими роликами вроде TikTok.

Константин Вноровский
США
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