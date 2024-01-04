Марк Цукерберг продал акции своей компании на 428 миллионов долларов

Американский медиамагнат Марк Цукерберг за два месяца избавился от акций своей компании Meta на 428 млн долларов на фоне роста стоимости этих акций почти в два раза (на 194%), сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Bloomberg, всего с 1 ноября 2022 года Цукерберг продал около 1,28 млн акций Meta. Перед этим он не выставлял их на продажу с 1 ноября 2021 года, то есть два года.

В феврале 2022 года стоимость акций Meta упала с 300 до 200 долларов за бумагу, а в октябре 2022 года она упала до минимальных значений – ниже 100 долларов за штуку. Однако затем стоимость этих акций почти непрерывно росла в течение года и в декабре 2023 года достигла рекордного уровня в 344 долларов за штуку.

Ранее Марк Цукерберг рассказал, как познакомился с женой.