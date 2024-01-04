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Марк Цукерберг продал акции своей компании на 428 миллионов долларов

медиамагнат Фото: wikimedia.org
Американский медиамагнат Марк Цукерберг за два месяца избавился от акций своей компании Meta на 428 млн долларов на фоне роста стоимости этих акций почти в два раза (на 194%), сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Bloomberg, всего с 1 ноября 2022 года Цукерберг продал около 1,28 млн акций Meta. Перед этим он не выставлял их на продажу с 1 ноября 2021 года, то есть два года.

В феврале 2022 года стоимость акций Meta упала с 300 до 200 долларов за бумагу, а в октябре 2022 года она упала до минимальных значений – ниже 100 долларов за штуку. Однако затем стоимость этих акций почти непрерывно росла в течение года и в декабре 2023 года достигла рекордного уровня в 344 долларов за штуку.

Ранее Марк Цукерберг рассказал, как познакомился с женой.

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