Семья отравилась насмерть угарным газом в Талдыкоргане

Тела супругов и двоих маленьких детей они обнаружили во времянке частного подворья, после чего вызвали полицию, передает КТК.

О супругах известно немного. Обоим 24 года. У них было двое детей: старшему ребенку – четыре, а младшему – всего год. По предварительной версии, молодая семья могла отравиться угарным газом. Но точная причина трагедии станет известна после заключения судебно-медицинской экспертизы.