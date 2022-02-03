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23:37 03.02.2022

Семья отравилась насмерть угарным газом в Талдыкоргане

Семья насмерть, угарный газ Фото: pixabay
О гибели семьи из четырех человек стало известно лишь через несколько дней. Тревогу забили соседи, сообщает Zakon.kz.

Тела супругов и двоих маленьких детей они обнаружили во времянке частного подворья, после чего вызвали полицию, передает КТК.

О супругах известно немного. Обоим 24 года. У них было двое детей: старшему ребенку – четыре, а младшему – всего год. По предварительной версии, молодая семья могла отравиться угарным газом. Но точная причина трагедии станет известна после заключения судебно-медицинской экспертизы.

Предварительной причиной гибели людей мог явиться угарный газ из-за забитого дымохода или неочищенного колодца. Хотелось бы, пользуясь случаем, еще раз напомнить гражданам, что строго необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в быту, особенно в отопительный период. Замначальника ДЧС Алматинской области Ерлан Ахашов
Константин Вноровский
Алматинская область Талдыкорган
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