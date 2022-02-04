Столичного жителя ранили из столетнего пистолета в Акмолинской области

В дежурную часть Сандыктауского РОП поступило телефонное сообщение фельдшера ССП о том, что в приемный покой доставлен 55-летний житель город Нур-Султан с огнестрельным ранением.

Вскоре задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 58-летний индивидуальный предприниматель, житель одного из сел района, у которого изъят револьвер системы «Наган» образца 1895 года и патроны к нему. Причиной конфликта стала ссора, возникшая во время распития спиртных напитков.