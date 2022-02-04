00:54 04.02.2022
Столичного жителя ранили из столетнего пистолета в Акмолинской области
Фото: Instagram/aqmola_pd
Акмолинские полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство. Огнестрельное ранение было сделано из револьвера произведенного в 1895 году, сообщает Zakon.kz.
В дежурную часть Сандыктауского РОП поступило телефонное сообщение фельдшера ССП о том, что в приемный покой доставлен 55-летний житель город Нур-Султан с огнестрельным ранением.
Вскоре задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 58-летний индивидуальный предприниматель, житель одного из сел района, у которого изъят револьвер системы «Наган» образца 1895 года и патроны к нему. Причиной конфликта стала ссора, возникшая во время распития спиртных напитков.
По данному факту следственным отделом Сандыктауского РОП начато досудебное расследование по статье 24 ч.3-99 ч.1 «Покушение на убийство», по ч. 3 статье 287 УК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Пресс-служба ДП Акмолинской области