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В Улытауской области задержали трех подозреваемых в убийстве в Караганде

задержание Фото: polisia.kz
Подозреваемых, три года находившихся в розыске за покушение на убийство, задержали полицейские Улытауской области, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники УБОП области совместно с коллегами из Жамбылской области задержали уроженцев Жезказгана – двух мужчин в возрасте 31 года и 35 лет.

"Задержанные подозреваются в покушении на убийство двух лиц, совершенное ими в июне 2020 года в Караганде. На парковке одного из жилищных комплексов у подозреваемых возник конфликт с потерпевшими, во время которого они произвели несколько выстрелов и скрылись. Потерпевшие с огнестрельными ранениями были доставлены в медицинское учреждение", – сообщил начальник ДП Улытауской области Кайыркен Алиев.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре мужчина обокрал и задушил знакомую на даче.

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