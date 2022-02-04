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01:54 04.02.2022

ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни

Москва признана лучшим мегаполисом по качеству жизни Фото: pixabay
Сингапур, Торонто и Москва названы лучшими городами в рейтинге благосостояния городов мира. В общем рейтинге столица России набрала 67,98 балла. Сингапур - 75,49 баллов, Торонто - 68,29, сообщает Zakon.kz.

Организация Объединенных Наций опубликовала рейтинг «Индекса процветания городов» (UN–HABITAT City Prosperity Index).

Всего в рейтинге сравнивались 29 крупнейших городов мира. После Москвы идут Сидней и Лондон.

В основу рейтинга заложены 46 индикаторов, которые относятся к шести категориям: «Продуктивность экономики», «Развитие инфраструктуры», «Качество жизни», «Равенство и интеграция в жизнь общества», «Экологическая устойчивость» и «Городское управление и законодательство».

Помимо благосостояния приведен рейтинг развития инфраструктуры и качество жизни. Здесь Москва заняла первое место. По первому показателю у российской столицы 83,20 балла, по второму — 68,33.

Данные опубликовали в рамках программы «ООН-Хабитат». Полная версия появится 31 марта.

Константин Вноровский
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