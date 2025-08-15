Зумеры выбрали для себя лучшие города мира
По данным CNN, идеальным городом для поколения Z стал Бангкок. Столица Таиланда обошла другие мегаполисы благодаря дружелюбной атмосфере, доступности, насыщенной культурной жизни и возможностям для новых знакомств.
Оказалось, что для зумеров важнее всего социализация, вечеринки, инклюзивность и разнообразие, а не только красота или инфраструктура. Так Мельбурн занял второе место в молодежном рейтинге. Почти 96% опрошенных оценили развитую арт-сцену города, а 80% отметили его разнообразие и инклюзивность.
Третье место досталось Кейптауну. Молодежь ценит его за красоту и доступные вечеринки. Четвертую строчку занял Нью-Йорк, который покорил зумеров удобством для пеших прогулок и насыщенной ночной жизнью. Замыкает топ-5 Копенгаген. Там молодежь оценила вкусную еду и дружелюбие горожан.
В целом топ-20 лучших городов для зумеров выглядит следующим образом:
- Бангкок, Таиланд;
- Мельбурн, Австралия;
- Кейптаун, Южная Африка;
- Нью-Йорк, США;
- Копенгаген, Дания;
- Барселона, Испания;
- Эдинбург, Шотландия;
- Мехико, Мексика;
- Лондон, Англия;
- Шанхай, Китай;
- Сидней, Австралия;
- Пекин, Китай;
- Париж, Франция;
- Токио, Япония;
- Берлин, Германия;
- Севилья, Испания;
- Чикаго, США;
- Чиангмай, Таиланд;
- Прага, Чехия;
- Лиссабон, Португалия.
