Зумеры выбрали для себя лучшие города мира

Молодежь в возрасте от 13 до 28 лет составила свой рейтинг лучших городов мира, сообщает Zakon.kz.

По данным CNN, идеальным городом для поколения Z стал Бангкок. Столица Таиланда обошла другие мегаполисы благодаря дружелюбной атмосфере, доступности, насыщенной культурной жизни и возможностям для новых знакомств.

Оказалось, что для зумеров важнее всего социализация, вечеринки, инклюзивность и разнообразие, а не только красота или инфраструктура. Так Мельбурн занял второе место в молодежном рейтинге. Почти 96% опрошенных оценили развитую арт-сцену города, а 80% отметили его разнообразие и инклюзивность.

Третье место досталось Кейптауну. Молодежь ценит его за красоту и доступные вечеринки. Четвертую строчку занял Нью-Йорк, который покорил зумеров удобством для пеших прогулок и насыщенной ночной жизнью. Замыкает топ-5 Копенгаген. Там молодежь оценила вкусную еду и дружелюбие горожан.

В целом топ-20 лучших городов для зумеров выглядит следующим образом:

Бангкок, Таиланд; Мельбурн, Австралия; Кейптаун, Южная Африка; Нью-Йорк, США; Копенгаген, Дания; Барселона, Испания; Эдинбург, Шотландия; Мехико, Мексика; Лондон, Англия; Шанхай, Китай; Сидней, Австралия; Пекин, Китай; Париж, Франция; Токио, Япония; Берлин, Германия; Севилья, Испания; Чикаго, США; Чиангмай, Таиланд; Прага, Чехия; Лиссабон, Португалия.

На днях стали известны самые необычные туристические направления 2024 года.