#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
538.03
629.23
6.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
538.03
629.23
6.74
Туризм

Зумеры выбрали для себя лучшие города мира

Зумеры назвали лучшие города мира, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 05:30 Фото: pixabay
Молодежь в возрасте от 13 до 28 лет составила свой рейтинг лучших городов мира, сообщает Zakon.kz.

По данным CNN, идеальным городом для поколения Z стал Бангкок. Столица Таиланда обошла другие мегаполисы благодаря дружелюбной атмосфере, доступности, насыщенной культурной жизни и возможностям для новых знакомств.

Оказалось, что для зумеров важнее всего социализация, вечеринки, инклюзивность и разнообразие, а не только красота или инфраструктура. Так Мельбурн занял второе место в молодежном рейтинге. Почти 96% опрошенных оценили развитую арт-сцену города, а 80% отметили его разнообразие и инклюзивность.

Третье место досталось Кейптауну. Молодежь ценит его за красоту и доступные вечеринки. Четвертую строчку занял Нью-Йорк, который покорил зумеров удобством для пеших прогулок и насыщенной ночной жизнью. Замыкает топ-5 Копенгаген. Там молодежь оценила вкусную еду и дружелюбие горожан.

В целом топ-20 лучших городов для зумеров выглядит следующим образом:

  1. Бангкок, Таиланд;
  2. Мельбурн, Австралия;
  3. Кейптаун, Южная Африка;
  4. Нью-Йорк, США;
  5. Копенгаген, Дания;
  6. Барселона, Испания;
  7. Эдинбург, Шотландия;
  8. Мехико, Мексика;
  9. Лондон, Англия;
  10. Шанхай, Китай;
  11. Сидней, Австралия;
  12. Пекин, Китай;
  13. Париж, Франция;
  14. Токио, Япония;
  15. Берлин, Германия;
  16. Севилья, Испания;
  17. Чикаго, США;
  18. Чиангмай, Таиланд;
  19. Прага, Чехия;
  20. Лиссабон, Португалия.

На днях стали известны самые необычные туристические направления 2024 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В курортном регионе Турции произошло землетрясение
Туризм
02:59, 14 августа 2025
В курортном регионе Турции произошло землетрясение
Платные пляжи Италии опустели из-за астрономических цен
Туризм
07:10, 12 августа 2025
Платные пляжи Италии опустели из-за астрономических цен
Названы самые необычные туристические направления 2024 года
Туризм
08:11, 11 августа 2025
Названы самые необычные туристические направления 2024 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: