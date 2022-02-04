Беларусь и Россия подпишут соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о реализации программы военно-технического сотрудничества между странами до 2025 года, сообщает «Известия».

Отмечается, что проект соглашения одобрен «в качестве основы для проведения переговоров» между двумя странами. Текст самого соглашения не публикуется.

Согласно указу, Государственный военно-промышленный комитет Беларуси будет уполномочен проводить переговоры по проекту соглашения. При этом в него можно будет вносить изменения, «не имеющие принципиального характера».

Кроме того, ведомство уполномочено на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

3 февраля Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что Беларусь планирует закупать у России почти всю участвующую в учениях «Союзная решимость – 2022» технику.