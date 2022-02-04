Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ

Группа ученых из Института больших данных Оксфордского университета сообщили об обнаружении в Нидерландах нового более опасного и заразного штамма вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщает Science.

Исследователи нашли мутацию в при анализе образцов крови ВИЧ-инфицированных европейцев и Уганды.

У 17 из них был выявлен ранее неизвестный вариант, названный VB. Из них 15 оказались жителями Нидерландов. Исследователи дополнительно изучили пробы, взятые у 6700 ВИЧ-положительных нидерландцев, после чего выявили еще 92 носителей.

Вирусная нагрузка у зараженных VB-вариантом ВИЧ была в несколько раз выше, чем у инфицированных уже известными вариантами вируса. Кроме того, у них был выше риск развития СПИДа и передачи инфекции. Тем не менее, после лечебной терапии иммунная система приходила в норму.

Анализ показал, что VB-штамм появился в Нидерландах еще в конце 1980-х – начале 1990-х годов. В 2000-х он распространялся быстрее других вариантов ВИЧ, но после 2010 года его распространение пошло на спад. Сдержать распространение инфекции позволила эффективная борьба с ВИЧ в стране.

Открытие учеными высоковирулентного штамма ВИЧ подчеркивает важность доступа к тестированию для лиц, находящихся в группе риска, и соблюдения рекомендаций по немедленному началу лечения для каждого человека, живущего с ВИЧ.