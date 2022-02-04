06:46 04.02.2022
США ввели новые санкции против Беларуси
Фото: Twitter/SecBlinken
Не называются имена граждан Беларуси, против которых ввели санкции США. Отношения Беларуси с западными странами резко ухудшились после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов в стране, сообщает Zakon.kz.
США ввели визовые ограничения в отношении ряда граждан Беларуси за деятельность за рубежом, «направленную против диссидентов». Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает Газета.ru.
Отношения Беларуси с западными странами резко ухудшились после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов в республике, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко — он набрал 80,1% голосов.
Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. После выборов в стране начались массовые акции протеста. Запад не признал Лукашенко легитимным президентом.