США ввели новые санкции против Беларуси

США ввели визовые ограничения в отношении ряда граждан Беларуси за деятельность за рубежом, «направленную против диссидентов». Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает Газета.ru.

Отношения Беларуси с западными странами резко ухудшились после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов в республике, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко — он набрал 80,1% голосов.

Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. После выборов в стране начались массовые акции протеста. Запад не признал Лукашенко легитимным президентом.