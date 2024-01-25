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Санкции против йеменских хуситов ввели США и Великобритания

США и Великобритания Фото: freepik
Власти США и Великобритания ввели санкции против йеменских хуситов, сообщает Zakon.kz.

25 января соответствующее заявление появилось на сайте МИД Соединенного Королевства.

"Великобритания и США ввели сегодня скоординированные санкции против хуситов, чтобы подорвать их способность совершать нападения на международное судоходство в Красном море и способствовать миру, стабильности и безопасности Йемена", – говорится в заявлении британского ведомства.

Отмечается, что санкции введены в отношении "ключевых лиц" йеменского движения "Ансар Аллах". Ограничения касаются "министра обороны" хуситов Мухаммеда Насера аль-Атефи, его заместителя Мухаммеда Ахмеда ат-Талеби, Мухаммеда Али аль-Кадери и Мухаммеда Фадль Абдель Наби, которым подчиняются "военно-морские силы".

Также уточняется, что их активы заморозят в США и Великобритании, американским гражданам и компаниям запретят вести с ними бизнес, а также Соединенное Королевство введет эмбарго на поставки оружия и запретит въезд в страну.

"Постоянные террористические нападения хуситов на торговые суда и их гражданские экипажи, законно следующие транзитом через Красное море и Аденский залив, угрожают нарушить международные цепочки поставок и свободу судоходства, которая имеет решающее значение для глобальной безопасности, стабильности и процветания", – сказано в аналогичном сообщении министерства финансов США.

24 января, хуситы приказали гражданам США и Великобритании, которые находятся в стране, покинуть Йемен. На это им дали месяц. Распоряжение поступило после того, как в ночь на 23 января американские и британские военные нанесли удар по 8 военным объектам хуситов.

Хуситы – радикальная шиитская военизированная группировка, которая в 2014 году захватила власть в Йемене в результате гражданской войны. Они обстреливают важный для Ближнего Востока транспортный коридор, по которому идут грузы через Суэцкий канал. Эти атаки связаны с конфликтом между Израилем и Палестиной и продолжаются с ноября 2023 года. По утверждению хуситов, таким образом они "мстят за агрессию Израиля" и поддерживают движение ХАМАС. Целями обстрелов часто становятся суда, которые никак не связаны с Израилем, в том числе торговые. В ответ на действия хуситов США и Великобритания в январе начали наносить удары по базам движения на территории Йемена.

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