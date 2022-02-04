25 казахстанцев скончались от КВИ за сутки

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 4 февраля 2022 года предоставил Минздрав РК.

В стационарах лечатся 10 095 пациентов, на амбулаторном уровне – 109 964.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 450 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 163;

на аппарате ИВЛ – 88.

Фото: Минздрав РК