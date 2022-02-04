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08:25 04.02.2022

25 казахстанцев скончались от КВИ за сутки

Коронавирус смертность 4 февраля Фото: Zakon.kz
Пять человек в Казахстане умерли от коронавирусной пневмонии за прошедшие сутки. На 4 февраля лечение от КВИ продолжают получать 120 059 человек (118 880+ и 1179-), сообщает Zakon.kz.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 4 февраля 2022 года предоставил Минздрав РК.

В стационарах лечатся 10 095 пациентов, на амбулаторном уровне – 109 964.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 450 пациентов;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 163;

  • на аппарате ИВЛ – 88.

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Фото: Минздрав РК

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