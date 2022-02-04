08:25 04.02.2022
25 казахстанцев скончались от КВИ за сутки
Фото: Zakon.kz
Пять человек в Казахстане умерли от коронавирусной пневмонии за прошедшие сутки. На 4 февраля лечение от КВИ продолжают получать 120 059 человек (118 880+ и 1179-), сообщает Zakon.kz.
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 4 февраля 2022 года предоставил Минздрав РК.
В стационарах лечатся 10 095 пациентов, на амбулаторном уровне – 109 964.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 450 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести – 163;
на аппарате ИВЛ – 88.
Фото: Минздрав РК
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