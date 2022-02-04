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10:10 04.02.2022

Спрос на охранников, бухгалтеров, продавцов и водителей сохранится в 2022 году – эксперты

обзор по рынку труда Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По данным Департамента прогнозирования АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР), на рынке труда в 2022 году сохранится спрос на охранников, бухгалтеров, продавцов и водителей, сообщает Zakon.kz.
Численность наемных работников в Казахстане в текущем году составит 6,8-6,9 млн человек. Спрос на наемных работников составит 188,6 тыс. человек, из которого половина придется на спрос по замещению выбывающих наемных работников. При этом самыми востребованными и самыми массовыми на рынке труда останутся охранники, бухгалтеры, продавцы и водители.ЦРТР

Как рассказал директор Департамента прогнозирования ЦРТР Дмитрий Шумеков, наиболее значительный совокупный спрос по регионам, включая спрос по замещению выбывающих наемных работников, будет иметь место в городе Алматы, а также в Алматинской и Жамбылской областях.

А по отраслям больше всего будут требоваться работники направлений образования, сельского хозяйства и торговли.

Эксперты отмечают, что в целом численность населения в трудоспособном возрасте с учетом повышения пенсионного возраста женщин достигнет в текущем году 11,4 млн человек (вырастет на 98 тыс. по сравнению с уровнем 2021 года).

Так, в текущем году численность рабочей силы составит 9,2-9,3 млн человек, то есть в целом сохранится на уровне прошлого года. Однако, по нашим прогнозам, в трех крупнейших городах страны совокупная численность экономически активного населения вырастет на 54 тыс. человек вследствие повышенной доли молодежи в этих городах и по миграционным причинам.Директор департамента ЦРТР Дмитрий Шумеков

Согласно прогнозам, численность безработных будет находиться на уровне 461-465 тыс. человек, а уровень безработицы не превысит 5%.

По данным центра, ожидается, что среднюю школу завершат или покинут порядка 261 тыс. человек, в том числе 109 тыс. – после девятого класса, а 152 тыс. человек – после 11 (12) классов. В колледжи из этого числа направится порядка 131 тыс. человек, в вузы – 103 тыс. человек. Оставшиеся бывшие ученики либо выедут за пределы Казахстана (~10 тыс. человек), либо выйдут на рынок труда (~17 тыс. человек).

Ожидается, что ТиПО в текущем году успешно завершат порядка 145 тыс. человек, в том числе 90 тыс. – на базе основного среднего и 49 тыс. – на базе общего среднего образования, из которых порядка 16,4 тыс. человек продолжат обучение в организациях высшего образования. Кроме того, из вузов будет выпущено 163,5 тыс. человек с высшим и порядка 20 тыс. человек – с послевузовским образованием.

Таким образом, с учетом сложных переходов между уровнями образования ожидается, что на рынок труда выйдет порядка 295 тыс. работников. При базовом сценарии потребность в наемных работниках, как отмечалось ранее, составит 188,6 тыс. человек. Соответственно, оставшиеся 106 тыс. человек по личным или объективным причинам перейдут в самозанятость, в том числе, возможно, в статус индивидуальных предпринимателей, резюмируют в ЦРТР.

Лариса Черненко
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