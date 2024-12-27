К 2050 году Казахстан столкнется с резким ростом городского населения

Демографический прогноз, подготовленный экспертами Департамента прогнозирования и исследований АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР), предсказывает значительное увеличение численности городского населения Казахстана к 2030 и 2050 годам, сообщает Zakon.kz.

Согласно анализу, к 2030 году численность городского населения вырастет на 13%, достигнув 14 млн человек, а к 2050 году вырастет на 57%, составив 19,3 миллиона.

В то время, как численность сельского населения к 2030 году возрастет лишь на 1%, до 7,7 млн человек, а к 2050 году – примерно на 9%, до 8,2 млн человек.

Стоит отметить, что основные факторы, на основе которых построен прогноз, включают показатели рождаемости, смертности и миграции. Прогноз составлен на основе 2401 сценария.

Прогноз по крупным городам:

Астана: численность увеличится на 39% (на 538 тыс. человек), до 1,9 млн.

Алматы: рост на 21% (на 469 тыс. человек), до 2,66 млн.

Шымкент: увеличение на 17% (на 209,6 тыс. человек), до 1,42 млн.

При этом, подчеркивают специалисты, население трех мегаполисов будет составлять 43% от общей численности городского населения, а к 2050 году этот показатель увеличится до 51%.

По регионам, ожидается рост городского населения в Мангистауской (79,2 тыс. человек), Актюбинской (70,3 тыс. человек) и Туркестанской (62,4 тыс. человек) областях.

В некоторых областях, таких как Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская, возможен спад городского населения.

Что касается сельского населения, к 2030 году его рост ожидается только в пяти регионах: Алматинской, Туркестанской, Мангистауской, Кызылординской и Атырауской областях.

В то же время, наибольшее сокращение сельского населения к 2030 году прогнозируется в Костанайской, Абайской и Северо-Казахстанской областях.

К 2050 году, по прогнозу, в Мангистауской области численность городского населения вырастет в 2,1 раза, в Туркестанской области – на 1,7 раза. В сельских районах ожидается рост в Алматинской и Туркестанской областях, в то время как в Костанайской области произойдет резкое сокращение сельского населения.

"В целом, прогноз отражает продолжающуюся урбанизацию и концентрацию населения в крупных городах, в то время как сельские регионы сталкиваются с демографическим спадом", – заключили исследователи.

В начале декабря в Бюро национальной статистики рассказали о демографической ситуации в Казахстане. Согласно их данным, численность казахстанцев на 1 ноября 2024 года составила 20 243 981 человек.

Наибольший уровень рождаемости отмечен в Туркестанской (25,04 человек на 1 тыс. населения), Мангистауской (24,84) областях и городе Шымкенте (23,68).