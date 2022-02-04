О способах улучшить работу мозга после КВИ рассказали эксперты

Натуральные способы улучшения работы мозга актуальны: в соцсетях то и дело пользователи жалуются на проблемы с памятью, ориентированием во времени и ясностью ума после перенесенного COVID-19.

Глюкоза

Активная интеллектуальная деятельность отнимает не меньше энергии, чем физические упражнения. Поэтому тяга к сладкому в разгар рабочего дня возникает неспроста, уверяет диетолог Гульнар Жумагулова.

Известная как «сахар», глюкоза попадает в кровоток, а расщепляя углеводы, организм вырабатывает инсулин. Этот гормон и доставляет глюкозу в мышечные клетки, что необходимо после активной мозговой или физической деятельности. Если все в организме работает правильно, мозг получает необходимое топливо, при этом уровень глюкозы не повышается. Диетолог Гульнар Жумагулова

ВОЗ рекомендует снизить ежедневную норму сахара в идеале до 5% от суммарного потребления калорий – это около 25 граммов, или шесть чайных ложек.

В рабочие часы диетолог советует разнообразить свой рацион сложными углеводами: нерафинированными крупами, макаронами, картофелем и бобовыми.

Эти продукты больше подойдут для основных приемов пищи. В их случае глюкоза вырабатывается медленнее, а энергии хватит на несколько часов. Повышению концентрации способствуют яблоки, груши, киви, зеленый чай, апельсины и брокколи.

Также получить достаточно глюкозы помогут:

свежие фрукты и овощи;

горький шоколад;

соусы;

мед.

Употребление следующих веществ стимулирует когнитивные способности и повышают энергию:

смородина, вишня, черника и другие ягоды, которые содержат полифенолы – химические соединения, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами;

орехи, которые содержат питательные вещества для мозга – ненасыщенные жирные кислоты омега-6 и омега-3 (макадамия), витамины B и Е (фундук), лецитин (грецкий орех), а также железо (фисташки), селен и фолиевую кислоту (миндаль).

Вода

Диетолог отметила, что концентрацию внимания снижает обезвоживание, которому способствует содержащийся в кофе, чае и коле кофеин. Обычная питьевая вода способствует тому, что «мозги начинают быстрее работать».

Рассчитать необходимое количество воды в день можно, умножив 30 мл на 1 кг веса. Оптимальный объем включает не только воду, а потребление жидкости в целом, включая супы, напитки и огурцы.

Здоровый сон

Каким бы сбалансированным ни был рацион, без полноценного отдыха бодрости и продуктивности не достичь, утверждает спортивный врач Евгений Грапов. Из-за недосыпа ухудшается работа участков головного мозга – поэтому снижается быстрота реакций, фокусировка и перефокусировка, человек не может сосредоточиться на новом деле.

С наступлением темноты организм начинает вырабатывать гормон сна мелатонин. Он замедляет старение, а пик его выработки длится с 23:00 до 4:00. От сна зависит не только работоспособность человека, но и память, продуктивность, способность мыслить конструктивно и творчески. Евгений Грапов

Недостаток сна отчасти связан с возникновением неврозов и депрессий.

Множество экспериментов показали: те, кто ложится спать после получения массива информации, воспроизводят правильную последовательность действий быстрее и допускают меньше ошибок.

Кстати, приступ усталости в обеденное время – естественно для организма. Врач советует, что лучше для мозга будет «перезагрузиться». Достаточно подремать 20-30 минут, но не больше, чтобы не наступила фаза быстрого сна.

Взрослому человеку в среднем требуется около восьми часов сна. Тем, кто спит 5-6 часов в сутки, может казаться, что все нормально, но это лишь означает, что негативный эффект недосыпа уже замаскировался под норму. Евгений Грапов

Физические упражнения

Спортивный врач утверждает, что стимулировать память помогут занятия спортом, регулярные пробежки и даже простая ходьба. Усиленное кровообращение стимулирует мозговую активность и избавляет организм от вялости

Новость по теме Занятия фитнесом: как правильно начать тренировки

Гиппокамп – участок мозга, отвечающий за формирование воспоминаний в кратковременной памяти и новые нервные клетки. Для их строительства нужен специальный белок, выработку которого стимулируют спортивные тренировки. А алкоголь и табачный дым, напротив, разрушают клетки мозга. В том числе и те, которые отвечают за память. Евгений Грапов

Развивать и совершенствовать память можно и самому с помощью «мозговых» тренировок:

учите стихи и читайте вслух;

пытайтесь вспомнить забытое;

осваивайте иностранные языки;

вспоминайте события дня; играйте в интеллектуальные игры.

Помощь мозгу после COVID-19

Даже после пагубного воздействия коронавируса на мозг у пациентов есть шансы восстановиться, говорит алматинский психотерапевт Ольга Богданова. Эксперт отметила: тем, кто страдает повышенной тревожностью и депрессией после ковида, стоит пройти психотерапевтический курс со специалистом.