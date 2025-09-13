#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.84
634.46
6.43
Наука и технологии

Ученые выяснили, какие продукты мешают работе мозга

фастфуд, жирная пища, ученные, мозг, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 09:39 Фото: pixabay
Эксперименты на грызунах показали, что жирная пища влияет на активность клеток гиппокампа - области мозга, отвечающей за память. Особый тип нейронов этой области мозга начинал работать чрезмерно активно из-за нарушения усвоения глюкозы, сообщает Zakon.kz.

По мнеию специалистов Медицинской школы Университета Северной Каролины именно регулярное употребление фастфуда вызывает сбои в работе мозга у мышей всего за несколько дней пишет журнал Neuron.

Оказалось, что уже через четыре дня на высокожировой и углеводной диета у животных фиксировалось нарушение способности запоминать информацию. Однако негативный эффект оказался обратимым.

"Восстановление уровня глюкозы в мозге или интервальное голодание возвращали нормальную работу нейронов и улучшали память. Эти методы могут лечь в основу профилактики когнитивных нарушений, связанных с ожирением и метаболическими сбоями", - пишет издание.

Ранее американские ученые выяснили, как армейская служба может влиять на работу мозга. Исследование показало: после 10-недельного базового военного обучения у рекрутов Национальной гвардии США снижаются нейронные сигналы, отвечающие за реакцию на положительные и отрицательные результаты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Ученые засекли таинственный сигнал, который Земля получала 9 дней
Наука и технологии
06:20, Сегодня
Ученые засекли таинственный сигнал, который Земля получала 9 дней
Бактерии из земных пустынь смогли жить в лунном и марсианском грунте
Наука и технологии
04:20, 13 сентября 2025
Бактерии из земных пустынь смогли жить в лунном и марсианском грунте
Астрономы разгадали многолетнюю тайну марсианского "облака-призрака"
Наука и технологии
02:59, 13 сентября 2025
Астрономы разгадали многолетнюю тайну марсианского "облака-призрака"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: