Ученые выяснили, какие продукты мешают работе мозга

Эксперименты на грызунах показали, что жирная пища влияет на активность клеток гиппокампа - области мозга, отвечающей за память. Особый тип нейронов этой области мозга начинал работать чрезмерно активно из-за нарушения усвоения глюкозы, сообщает Zakon.kz.

По мнеию специалистов Медицинской школы Университета Северной Каролины именно регулярное употребление фастфуда вызывает сбои в работе мозга у мышей всего за несколько дней пишет журнал Neuron.

Оказалось, что уже через четыре дня на высокожировой и углеводной диета у животных фиксировалось нарушение способности запоминать информацию. Однако негативный эффект оказался обратимым.

"Восстановление уровня глюкозы в мозге или интервальное голодание возвращали нормальную работу нейронов и улучшали память. Эти методы могут лечь в основу профилактики когнитивных нарушений, связанных с ожирением и метаболическими сбоями", - пишет издание.

