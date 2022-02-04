Эпидемиолог рассказала, где дети чаще всего заражаются COVID-19

Как заявила эксперт РИА Новости, наиболее выраженно COVID-19 болеют малыши до двух лет.

Сейчас несколько выросла заболеваемость среди детей, которые подхватывают инфекцию в основном в кругу семьи от взрослых. Болеют дети любого возраста, но наиболее ярко, манифестированно – малыши до двух лет. Наталья Пшеничная

По словам профессора, в силу особенностей детской иммунной системы, которая чаще всего еще не успела познакомиться даже с сезонными коронавирусами, их организм реагирует на вирус более бурно.

Инфекция, как подчеркнула эксперт, нередко спускается в бронхиолы (самые нижние отделы бронхов, примыкающие к легким), вызывая явления бронхиальной обструкции, сопровождающиеся одышкой, кашлем, цианозом носогубного треугольника.

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