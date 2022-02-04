В финале Кубка Африки состоится ливерпульское дерби

Об этом стало известно после того, как сборная Египта во втором полуфинале КАН в серии пенальти обыграла Камерун – 3:1. Основное время данного противостояния завершилось нулевой ничьей. Благодаря этому успеху «Салах и компания» примут участие в финале Кубка африканских наций.

Ранее в первом полуфинале Сенегал победил Буркина-Фасо – 3:1. Финал КАН-2021 между Сенегалом и Египтом пройдет 6 февраля. А днем ранее состоится матч за 3-е место, в котором Буркина-Фасо встретится с Камеруном.

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