Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:23 04.02.2022

В финале Кубка Африки состоится ливерпульское дерби

Футбол Финал Кубка Африки Фото: Instagram/liverpoolfc
Лидеры английского «Ливерпуля» Садио Мане и Мохамед Салах сыграют против друг друга в решающем матче Кубка африканских наций, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно после того, как сборная Египта во втором полуфинале КАН в серии пенальти обыграла Камерун – 3:1. Основное время данного противостояния завершилось нулевой ничьей. Благодаря этому успеху «Салах и компания» примут участие в финале Кубка африканских наций.

Ранее в первом полуфинале Сенегал победил Буркина-Фасо – 3:1. Финал КАН-2021 между Сенегалом и Египтом пройдет 6 февраля. А днем ранее состоится матч за 3-е место, в котором Буркина-Фасо встретится с Камеруном.

Добавьте интриги в футбольные матчи ставками на Parimatch. Новым игрокам подарок +300% к первому пополнению.

Куандык Шынасилов
Африка Ливерпуль
Бесплатная медицинская помощь: на что можно рассчитывать без страховки
03.02.2022
Снег ожидается в Алматы
03.02.2022
Токаев прилетел в Пекин
03.02.2022
Казахстан стартовал на Олимпиаде-2022: каковы шансы на победу и где Галышева?
03.02.2022
Правила отлова бродячих животных разработали в Казахстане
03.02.2022
Главная Топ LIVE Все